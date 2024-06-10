مبادرة "كلنا واحد" تدخل فرحة العيد علي أهالي الإسكندرية

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، قررت وزارة الداخلية باطلاق مبادرة " كلنا واحد " التى بدءت اول يونيو والتى تستمر لمدة شهر لرفع العبء عن كاهل كل المواطنين على مستوى محافظة الاسكندرية ، وقررت المبادرة العمل الدائم لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة حتى نهاية شهر أغسطس الجارى، خاصة فى ظل إقبال المصريين على تناول اللحوم خلال عيد الاضحى ، تأتي المبادرة ‏تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالتنسيق مع الشركات والسلاسل والأسواق التجارية الكبرى .

رصدت " الوفد " اقبال المواطنين بشكل كبير لاماكن مبادرة كلنا واحد 2024 حيث تتضمن سلعا غذائية مختلفة بتخفيضات تصل إلى 40%، وتهدف إلى ضبط الأسواق ومواجهة كل صور احتكار السلع من بعض التجار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

تتوافر سلع غذائية استراتيجية داخل مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الإسكندرية، وهي السلع الأساسية والغذائية من لحوم وبقوليات ومنظفات ومطهرات وغيرها من السلع بالأسعار المناسبة للأهالي . وعلى جانب آخر، تم الدفع بسيارات متحركة تجوب العديد من المناطق لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتتواجد المبادرة في جميع أنحاء محافظة الإسكندرية، لا سيما في المناطق الحيوية، لتكون قريبة من المواطنين طبقا للإعلان الرسمي من محافظة الإسكندرية. وهي: بجوار حي المنتزه أول، بجوار محطة قطار أبو قير، بجوار محطة قطار فيكتوريا، بجوار محطة قطار باكوس، بجوار محطة قطار غبريال،بجوار مديرية الزراعة في محطة مصر، بجوار حي العجمي، مدخل قرى ابيس، بجوار موقف الكيلو 21، بجوار موقف الهانوفيل.

" رفع العبء المواطنين "

قال السيد على عامل باحد منافد مبادرة " كلنا واحد "

تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق المستمر مع أصحاب السلاسل التجارية، لتوفير كميات كبيرة من السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات،

"توفير السلع والمستلزمات الاساسية "

قال محمد السيد مدير احد منافد كلنا واحد

أن السلع الموجودة بشوادر كلنا واحد تتميز بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى بإجمالي 993 فرعا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات،

واضاف تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية ، والاستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى

" المبادرة تعيننا على مواجهه ارتفاع الاسعار "

قالت ايمان احمد موظفة

اصبحنا ننتظر مراحلها الواحدة تلو الأخرى، خاصة في المناسبات الدينية أو الوطنية المختلفة، فمبادرة (كلنا واحد) التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تُعيننا على مواجهة ارتفاع الأسعار، والتغلب على جشع بعض التجار، وتساعدنا على توفير احتياجاتنا واحتياجات أولادنا بأسعار منافسة عن مثيلتها في الأسواق" واشادت بموعد إطلاق المبادرة، والذي يأتي قبل نحو أسبوعين من عيد الأضحى المبارك؛ وهو ما يتيح لهم الفرصة الكافية لشراء احتياجات العيد بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنحو 40%. ، كما اشادت بتنوع السلع والمنتجات المعروضة ضمن المبادرة، والتي تشمل ملابس وأحذية بجودة مرتفعة وأسعار مناسبة، أتاحت لهم إدخال الفرحة على قلوب أطفالهم خلال عيد الأضحى بالملابس الجديدة، بالإضافة إلى اللحوم، والدواجن، والخضروات، والسلع الاستراتيجية التي يحتاجها كل منزل.

"التجار تضرب القوانين بعرض الحائط"

قال عبد الله السيد بالمعاش

مبادرة كلنا واحد هى المتنفس لنا حيث اننا ننتظرها بفارغ الصبر لشراء السلع الغدائية باسعار منخفضة عن الاسعار فى الاسواق وخاصا الارتفاع الشديد فى اسعار اللحوم البلدى التى فاقت كل الحدود ووصل سعر كيلو اللحمة الى 600 جنية والضانى وصل سعرها حتى الان 500 جنية فهل يعقل ان هده الاسعار تتناسب مع المعاش ؟

لدلك لم نجد امامنا غير الشراء من منافد كلنا واحد وامان التى تطرح اللحوم باسعار مخفضة للمواطنين للتصدى لجشع التجار الدين يضربون جميع القوانين بالعرض الحائط .

" طرح لحوم باسعار مناسبة "

قال منعم السيد موظف

تشهد منافد كلنا واحد وامان اقبال كبير من المواطنين لشراء اللحوم لانها طرحت لحوم ضانى باسعار 300 جنية يعنى فارق مع الجزار 300 جنية وهدا من اجل رفع العبء على المواطن ، لافتا اننا نقوم بشراء اثنان كيلو لحمة ضانى بثمن كيلو واحد من الجزار وهدا لصالح المواطن الغلبان الدى اصبح دخله لم يستطيع ان يغطى كل هده السلع التى يرتفع سعرها بشكل مبالغ فيه .