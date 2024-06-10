مشروبات طبيعية مفيدة لعلاج القولون العصبي

تعد الإصابة بالقولون العصبي مزعجة ومؤلمة للغاية، والكثير من الأشخاص يبحثون دائماً عن بدائل طبيعية لعلاج القولون العصبي، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات.



مشروبات لعلاج القولون العصبي

مشروب النعناع

وجدت بعض الدراسات أن النعناع من أهم مشروبات لعلاج القولون العصبي حيث يقلل النعناع من شدة الألم للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي، ولكن لا يُنصح باستخدام النعناع من قبل الأشخاص الذين يعانون من فتق الحجاب الحاجز، أو ارتجاع المريء، أو مشاكل المرارة

ومع ذلك؛ فإن مخاطر شرب شاي النعناع منخفضة وقد تكون الفوائد كبيرة، وتُشير بعض الدراسات إلى أن شاي النعناع يمكن أن يقلل من تقلصات الأمعاء ويساعد الكبد على إزالة السموم من الجسم

مشروب الكركم

هو مشروب آخر من أهم مشروبات لعلاج القولون العصبي حيث وجد الباحثون أن مستخلص الكركم يقلل من آلام البطن وأعراض القولون العصبي، كما أن تناول الكركم قليل المخاطر نسبيًا ومن المعروف أنه يقلل الالتهاب ويعمل كمضاد للأكسدة، وكلاهما فوائد صحية لشخص مصاب بمتلازمة القولون العصبي.



مشروب الزنجبيل

يستهلك الكثير من الأشخاص الزنجبيل في كثير من الأحيان لتخفيف الأعراض المرتبطة بالجهاز الهضمي، وقد يكون من ضمن مشروبات لعلاج القولون ولكن لا توجد دراسات علمية حول فعّالية الزنجبيل في علاج أعراض القولون العصبي، ولكن يُعتقد أن مستخلص الزنجبيل قد يساعد في تقليل الالتهاب، ويجعل بطانة المعدة أقوى، ويعزز الحركة في الأمعاء

شاي البابونج

هو نوع شائع من شاي الأعشاب، ويعتقد بعض الأشخاص أنه مفيد للراحة، ولكن ليس هناك العديد من الدراسات التي أكدت ذلك، فبعض الأشخاص يختارون شاي البابونج لتخفيف آلام المعدة.

الشمر

قد يكون الشمر مفيدًا جدًا للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي، فهوم من أهم مشروبات لعلاج القولون العصبي لأنه يمكن أن يساعد على استرخاء العضلات المعوية وتخفيف الغازات، كما أن له نكهة حلوة تشبه اليانسون