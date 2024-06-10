الشناوي أم شوبير.. نادر السيد يرد على جدل حراسة عرين المنتخب (فيديو)

أكد نادر السيد، نجم الكرة المصرية السابق،أن هناك من صنع إثارة كبيرة بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير في مسألة من سيحرس عرين المنتخب، وهذا من شأنه خلق حساسية بين الحارسين

وقال نادر السيد في مقابلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»:" ، لا يجب أن نسأل لماذا لم يلعب شوبير ولماذا لعب الشناوي، التنوع بين حارسي المرمى من مصلحة منتخب مصر في وجود محمد عواد".

الجهاز الفني أكد على اختيار الشناوي للمشاركة في المباراة



وأضاف نادر السيد:" أيا كان من سيلعب فلابد من أن ندعمه، الجهاز الفني بالنسبة لحراسة المرمى أكد على اختيار الشناوي للمشاركة في المباراة إلى جانب تأكيده على ثقته في باقي الحراس".



وتابع نادر السيد:" عندما نرى نهائي الكونفدرالية ودوري الأبطال بهذا الشكل، فهذا شئ مفرح للغاية، وهناك مساندة جماهيرية كبيرة خلف المنتخب الوطني".



وأردف نادر السيد:" لابد من الإشادة بالدور الكبير الذي يلعبه الوزير أشرف صبحي وتواجده خلف منتخب مصر وتعامله مع اللاعبين، بحسه الرياضي لا يتأخر في دعم ومساندة كل المنتخبات".



وأتم نادر السيد:" ظهر من اللقطات التلفزيونية من خلال حديث أشرف صبحي مع إمام عاشور، أنه حريص على الاطمئنان على إمام عاشور، خاصة في ظل الأنباء التي ترددت بوجود حالة من الغضب والحزن لدى اللاعب إلى جانب تعرضه للإصابة في مباراة بوركينا فاسو".



انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو تصريحات محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر بعد مباراة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.



وفاز منتخب مصر على نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "لم يعجبني حديث الشناوي بعد المباراة، وهذا يدل على عدم تحمله للضغوط".

وأتم: "توقيت التصريح خاطئ، والشناوي كان من أسباب الهدف الأول، وأنا أحبه كثيرًا ولكنه لم يتعود على وجود منافس بـ "يدبدب وراه".

وأضاف: "الشناوي لو لم يعتاد على المنافسة مصطفى شوبير هيلعب عليه أساسي في الأهلي والمنتخب وهو بيشرب "سيجار".

وأكمل: "على حسام حسن أن يعالج الأخطاء الدفاعية لمنتخب مصر حتى لا تؤثر علينا في المباريات القادمة".

وأتم: "علينا التركيز في مباراة اليوم أمام غينيا بيساو، من أجل وضع قدم في كأس العالم 2026".