فكري صالح: مصطفى شوبير حارس متميز وشخصيته في الملعب أقوى من والده

علق فكري صالح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق على أداء مصطفى شوبير حارس الأهلي ومنتخب مصر في الفترة السابقة.

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال فكري صالح في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: كل مدرب له خططه وهي التي ترتب مستويات اللاعبين والاختيارات في حال الإصابات المفاجأة كما حدث سابقًا بإصابة الحضري وشريف ومشاركة الشناوي".

وتابع: "محمود جاد حارس متميز ويعجبني للغاية ويستحق الانضمام لمنتخب مصر، وأنا سعيد بمستوى منتخب مصر وهناك 3 حراس أقوياء قادمين من المنتخب الأولمبي".

وأكمل: "محمد الشناوي سيشارك مع الأهلي في المباريات القادمة على حساب مصطفى شوبير، الذي يمتلك خبرات كبيرة وشخصيته أقوى من والده في الملعب، لقد دربت الأبن والوالد".

وأدرف: "النادي الأهلي كان بيلعب بالثنائي ثابت البطل وإكرامي، ولابد أن يقوم الأهلي بسياسة التدوير بين الشناوي وشوبير".