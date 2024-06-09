رمضان عبدالمعز: عرفة أفضل أيام السنة على الإطلاق

أكد الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، أنه "ما من يومٍ أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة".

وتابع “عبدالمعز” خلال تصريحاته عبر فضائية “dmc”، اليوم الأحد، أن يوم عرفة، هو أفضل أيام السنة كلها على الإطلاق.

وأشار إلى أن العشر الأوائل من ذي الحجة حريصين عليها كل الحرص، ونتقرب فيها بذكر الله، بالإضافة إلى الصيام، ومن أعظم الأمور التي يحبها الله أن تؤدي الفرائض التي عليك.

وواصل عبدالمعز أن بر الوالدين أوجب الواجبات، وصلة الرحم وحسن الجوار وإتقان العمل، لافتا إلى أن النوافل تأتي بعد الفرائض، ومن أكرم الأخلاق عند الله هي عبادة جبر الخواطر، وما عُبد الله في الأرض بأفضل من جبر الخواطر.

السعودية توفر شرائح إنترنت لضيوف الرحمن وقطار المشاعر المقدسة يستعد لنقل آلاف الحجاج





وفي السياق ذاته ..أستعد قطار المشاعر المقدسة لنقل آلاف الحجاج خلال موسم الحج لتسهيل وصول الحجاج بيسر وسهولة لأداء مختلف المناسك في وقت قصير .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية يُسهم قطار المشاعر في تطوير وتنظيم انتقال ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة، مما يُثري تجربتهم ويجعل أداء مناسكهم أكثر سلاسة وراحة.



ويتكون قطار المشاعر المقدسة، من 9 محطات موزعة في المشاعر المقدسة، ترتبط بخط حديدي مزدوج يبلغ طوله 18 كيلومتراً، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار 72 ألف راكب بالساعة في الاتجاه الواحد، ويهيئ أكثر من 2000 رحلة؛ تعمل على تسهيل حركة تنقل ضيوف الرحمن من مواقعهم وإليها.



وتبلغ سرعة القطار 80 كيلومتراً في الساعة ويستطيع قطع المسافة بين منى وعرفات خلال قرابة عشرين دقيقة، ويتكون أسطول قطار المشاعر المقدسة من 17 قطاراً، تبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار الواحد ثلاثة آلاف راكب، في حين أن سعة القطار المقعدية تبلغ 20٪ من مجموع ركابه، لتبلغ بذلك طاقة قطار المشاعر المقدسة الاستيعابية 72 ألف راكب في الساعة الواحدة، ويسهم في نقل ما يزيد على 350 ألف حاج في حركته لنقل الحجاج بين مختلف المشاعر المقدسة.