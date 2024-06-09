بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق وزارة الأوقاف، ومن المقرر أن يتضمن طرح شقق الأوقاف 2024 طرح وحدات سكنية بمقدم 20 ألف جنيه في 24 محافظة.

ومن المقرر أن تطرح الوحدات في القاهرة، الجيزة، القليوبية، بورسعيد، السويس، الشرقية، الفيوم، بني سويف، البحر الأحمر، طنطا، المحلة، كفر الشيخ، دمياط، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الدقهلية، المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، قنا، الأقصر، وأسوان.

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق وزارة الأوقاف:

سداد مبلغ جدية الحجز وثمن كراسة الشروط.

أصل مفردات مرتب حديثة للزوج والزوجة حال كانت الزوجة تعمل.

صورة بطاقة الزوج والزوجة سارية.

صورة قسيمة الزواج للمتزوج.

أصل إيصال مرافق حديث (كهرباء – غاز – مياه).

صورة إيصال جدية الحجز.

كراسة الشروط بعد طرحها.