الإسكان: مزاد علني الاثنين لبيع قطع أراضي بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بوزارة الإسكان عن عقد مزاد علني غدًا الإثنين، لبيع قطع أراضي بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، وتطرح قطعة أرض بمساحة 3000 متر بنشاط إداري وسداد قيمة الأرض بتسهيلات تصل حتى 7 سنوات، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة.

وتطرح وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة وفقا لآلية التخصيص الفوري، وتطرح بمدينة برج العرب الجديدة أرض بمساحة 7551 مترًا بسعر 2365 جنيهًا بنشاط مخازن، وأرض مخازن بمساحة 3775 مترًا بسعر 2365 جنيهًا.

وبمدينة الفيوم الجديدة تطرح أرض بنشاط نادي اجتماعي بمساحة 1823 مترًا بسعر 1950 جنيهًا، وارض بنشاط اجتماعي بمساحة 950 مترًا بسعر 2520 جنيهًا للمتر، وبمدينة أسيوط الجديدة تطرح أرض بمساحة 10573 مترا بسعر 2800 جنيه أرض بنشاط مخازن بمساحة 3285 مترا لسعر 2225 جنيها وأرض بنشاط معارض بمساحة 1402 جنيه بسعر 17025 جنيها.