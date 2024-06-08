يبحث رواد مواقع التواصل عن شروط التقديم والأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، كما أوضحت وزارة الإسكان عددا من الشروط المختلفة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

وأعلنت الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، شهادات الميلاد للأولاد،و مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.

وإذا كان المتقدم متزوجًا عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك، وصورة البطاقة الشخصية،و يتم تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد، قسيمة الزواج.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي:

1- إثبات القدرة على سداد الأقساط.

2- التقديم على وحدة سكنية واحدة فقط.

3- أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 50 سنة.

4- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

5- ألا يزيد الدخل الشهري لغير المتزوج على 6000 جنيه والمتزوج على 8000 جنيه.

6- سداد مبلغ جدية الحجز.

7- يجب ألا يكون للمتقدم أو لأسرته وحدة سكنية أو قطعة أرض.

8- امتلاك دليل يثبت إقامتك في المحافظة التي توفر الوحدة السكنية التي ترغب في التقديم لها، أو أن تكون لديه وظيفة في هذه المحافظة.