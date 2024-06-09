لأصحاب الأعمال الحرة والأنشطة التجارية.. جهز أوراقك لحجز شقق سكن لكل المصريين

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية.

وتخصص أماكن شقق سكن لكل المصريين في أماكن أكتوبر الجديدة، و15 مايو، وبدر، والعبور الجديدة، وبرج العرب، وحدائق العاصمة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:

- تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم.

- تقديم صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

- تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

أسعار وحدات سكن لكل المصريين 5 وأنظمة سداد:

- يتم تحديد الأسعار وفق المدينة المطروح بها الوحدات.

- يتوقع أن يتراوح سعر الوحدة بين 350 ألفا و430 ألف جنيه والمقدم 25 ألف جنيه.

- إتاحة الوحدات بفترات سداد حتى 20 عامًا حسب سن المتقدم.

- يتم دراسة إتاحة مجموعة من النماذج السكنية التي تتناسب مع احتياجات العملاء بين 75 و90 مترًا مربعًا.

- تسليم الوحدات خلال 18 شهرًا من تاريخ التخصيص.

- سيتم تخصيص بعض الوحدات في توقيت أقل من المدة المحددة كونها وحدات منفذة.