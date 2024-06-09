الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة.. درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من الإثنين 10 يونيو 2024 إلى السبت 15 من نفس الشهر، ومن المتوقع أن تشهد البلاد بداية موجة حارة جديدة وارتفاع درجات الحرارة بمختلف المحافظات.

حالة الطقس غدًا في مصر

وأشارت الأرصاد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن حالة الطقس غدًا يسودها أجواء حارة على شمال البلاد، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلة ليلًا على أغلب الأنحاء، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا في القاهرة

تسجل درجات الحرارة غدًا على القاهرة والمحافظات القيم التالية:

القاهرة والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى 36

درجة الحرارة الصغرى 23

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى 31

درجة الحرارة الصغرى 22

جنوب سيناء

درجة الحرارة العظمى 39

درجة الحرارة الصغرى 29

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى 38

درجة الحرارة الصغرى 24

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى 41

درجة الحرارة الصغرى 28