الأحد 09/يونيو/2024 - 07:58 م 6/9/2024 7:58:06 PM

يتميز الأدب العربى بتنوعه وغناه، لكن، مقارنةً بالأدب الغربي، نجد ثغرات واضحة فى الثيمات التى يعالجها.

فى هذا المقال نذكر ثلاث ثيمات نادرة فى الأدب العربي: « من الفقر إلى الثراء»، و«البطل كرياضى مرموق»، و«شخصية المحقق». فمن خلال دراسة هذه الثغرات، يمكننا فهم الأولويات الثقافية والأدبية للكتّاب والقرّاء فى عالمنا العربى.

من الفقر إلى الثراء: (From Rags to Riches) هذا النمط شائع فى الأدب الغربي، حيث يسرد المؤلف رحلته من كونه معدما وفقيرا ومغمورا إلى أن يصبح ثريا وناجحا ومشهورا. وبينما نجد أمثلة على ذلك فى الأدب العربي، فى مثل حكايات «علاء الدين والمصباح السحري»، إلّا أننا لا نراها فى السِيَر العربية الحديثة. العنوان المشابه وجدته فى كتاب بالانجليزية عن تاريخ أبوظبى بعنوان From Rags to Riches: A Story of Abu Dhabi (ترجم إلى العربية بعنوان: من المحل إلى الغنى، 2008) تأليف رجل الاعمال الإماراتي، محمد عبد الجليل الفهيم.

البطل الرياضي: (The Hero as Sportsman) فى الأدب الغربي، الرياضة موضوع شائع؛ العديد من الروايات تتضمن بطلًا رياضيًا أو مهتمًا بالرياضة. هذا الموضوع غير ممثّل بشكل كبير فى الرواية العربية، حيث تُصوّر الرياضة فى سياق أقل بروزًا.

شخصية المحقّق : (Detective) مثل شخصية «شيرلوك هولمز» لكونان دويل و»هيركيل بوارو» فى روايات البريطانية أجاثا كريستى وآخرين.

إن كتابة رواياتWhodunit )من الذى ارتكب الجريمة) مع بروز شخصية المحقّق الخاص أو الهاوى كما نرى عند كونان دويل وأغاثا كريستى قليلة عندنا وأول من قدمها ممصّرة هو محمود سالم فى سلسلة «المغامرون الخمسة» والتى نقابل فيها شخصية الولد البدين «تختخ» والذى يساعد رئيس المباحث فى بحثه عن المجرم.

هل نجد فى مجتمعنا أصلا محقّقا خاصا أو هاو يستعمل المنطق والاستنتاج وكشف الألغاز المعقدة؟ ما نعرفه هو أنّ الشرطة هى التى تتولى التحقيق ولا تلجأ إلى محقّق يتحدث دائما عن خلايا المخ الرمادية أو يدخن البايب وهو يتأمل نيران مدفئة من العصر الفيكتورى. نعم يوجد فى الأدب العربى نماذج للقصص البوليسية والاثارة إلا أننا لانقابل شخصية محقّق تتمتع بنفس مستوى الاعتراف والتأثير العالمى كما فعلت أغاثا كريستى. يبدو لى انّ شخصية العربى المحقّق الوحيدة المعروفة فى الغرب هى «عمر يوسف»، المحقّق الفلسطيني، الذى أبدعه قلم مات ريس Matt Rees الروائى والصحفى البريطاني، مؤلف الرباعية الفلسطينية، وهى سلسلة من روايات الجريمة والإثارة: أولها: The Collaborator of Bethlehem, 2007وآخرها: The Fourth Assassin, 2010.

ما لاحظته من مدّة هو غياب هذه الموضوعات فى الكتابات العربية؛ وهذا أمر يستحق النظر والتأمل، فالموضوع الغائب قد يكون له دلالة أقوى بكثير من نظيره الحاضر.