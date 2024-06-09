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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة فاركو بتدريبات مكثفة

مران الأهلي
مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد على ملعب التتش، استعدادًا للمواجهات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز التي تبدأ بمباراة فاركو يوم الجمعة المقبل.

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وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة النجوم أمس تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما واصل باقي اللاعبين الذين شاركوا في جزء من المباراة الودية تنفيذ بعض الفقرات داخل التتش ضمن البرنامج التدريبي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على النجوم بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت أمس، واطمأن خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين المشاركين في التدريبات اليومية مع الفريق.

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