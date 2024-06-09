اليوم ..المواجهة الثانية لسلة الاتحاد امام الاهلى بنهائي الدورى

يواجه الفريق الاول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى فريق الاهلى فى المواجهة الثانية فى نهائى دورى السوبر فى اطار مبارايات ال best of 5 وذلك فى الثامنة مساء اليوم بمجمع الصالات بستاد القاهرة

ويسعى الكابتن أحمد عمر المدير الفنى للفريق الاخضر ان يتغلب على الشياطين الحمر فى المواجهة الثانية ليقترب من درع الدورى خاصة وانه فاز بالفريق الاخضر فى المواجهة الاولى التى جمعت بينهما امس الاول

وفرض عمر على معسكر سيد البلد حالة من الطوارىء على اللاعبين بالالتزام بالمواعيد والنوم مبكرا بالاضافة الى التمرين بشكل مكثف وهو ما تلقاه اللاعبين بنفس الحماس خاصة بعد تخطيهم المباراة الاولى التى جاءت بعد فوز الاتحاد السكندرى بكأس مصر

ومما لاشك فيه ان المعد النفسى كان له بالغ الاثر فى كسر حاجز مواجهات الاهلى فى الفترة الاخيرة