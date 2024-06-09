مصر في صدارة مجموعتها قبل الموقعة المرتقبة أمام غينيا بيساو

نجح المنتخب المصري الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز على نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات كأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم 2026، ضمن قائمة تضم كل من: منتخب غينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون، وإثيوبيا وجيبوتي.

ترتيب مجموعة مصر وغينيا بيساو

يأتي المنتخب المصري في صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني بـ 5 نقاط، وبوركينا فاسو ثالث الترتيب بـ 4 نقاط.

فيما يحتل منتخب سيراليون في المركز الرابع بـ 4 نقاط، وإثيوبيا خامسًا بنقطتين، جيبوتي متذيل الترتيب بدون رصيد من النقاط.