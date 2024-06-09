النصر يتحرك لحسم صفقة تشيزني ويتوصل لإتفاق مع يوفنتوس

دخل نادي النصر السعودي في مفاوضات لضم حارس مرمى جديد لصفوف فريق العالمي في الميركاتو الصيفي المقبل.

أكدت تقارير صحفية أوروبية أن نادي النصر قطع شوطاً كبيراً في مفاوضات للتعاقد مع الحارس البولندي تشيزني من يوفنتوس و يملك موافقة النادي لكن متبقي فقط موافقة الحارس البولندي.

وتابعت التقارير أن نادي يوفنتوس لايمانع بيع عقد تشيزني إلى نادي النصر والقرار سيكون بيد تشيزني.

وواصلت أن نادي النصر قدم راتبا سنويا للحارس تشيزني يبلغ 15 مليون يورو ولكن اللاعب غير مهتم بالذهاب حتى الان.

بينما بدأ نادي يوفنتوس تحركاته للتعاقد مع حارس جديد، وقدم عرضا لحارس فريق مونزا، ميشيل دي جريجوريو وصل قيمته إلى 18 مليون يورو تمهيدا لبيع حارسه تشيزني للدوري السعودي.

وكانت صحيفة “توتو سبورت” قد ذكرت أن النادي الإيطالي تلقى عرضًا من أحد أندية دوري روشن للمحترفين لضم تشيزني.

لكن الأمر أغضب جماهير النصر، حيث أعترضوا على قدوم الحارس البولندي، بعدما رفض في الصيف الماضي اللعب في الدوري السعودي، وقال بأنه يملك الكثير من الأموال، ولا يريد الانتقال إلى السعودية مؤكدا رغبتخ في مواصلة اللعب مع يوفنتوس، لتطلق جماهير العالمي هاشتاج على موقع التواصل الإجتماعي "أكس" تؤكد فيه رفضها للصفقة وأن هناك خيارات آخرى أفضل منه .

النصر يستقر على رحيل ساديو ماني في الصيفية

في سياق آخر ، استقرت إدارة نادي النصر السعودي على رحيل النجم السنغالي ساديو ماني عن صفوف القلعة الصفراء خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق.

وذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم أن هناك نية لمغادرة ساديو ماني من النصر هذا الصيف، بعد خروجه من حسابات المدير الفني لويس كاسترو لعدم القناعة بالمردود الفني الذي يقدمه اللاعب.

وأشارت بعض المصادر أن النية داخلي إدارة النصر تتجه لبيع أو إعارة ساديو ماني هذا الصيف وأن نادي القادسية الصاعد حديثًا لدوري روشن هو الأقرب للحصول على خدمات النجم السنغالي.