تشكيل السنغال أمام موريتانيا.. غياب ماني

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السنغالي الأول لكرة القدم بقيادة المدرب أليو سيسيه، التشكيل الرسمي لمواجهة موريتانيا، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وشهد التشكيل غياب الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي، بعدما لم يتواجد في القائمة التي ستخوض مواجهة موريتانيا، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد.

تشكيل السنغال أمام موريتانيا

تشكيل السنغال أمام موريتانيا

ويحتل المنتخب السنغال وصافة ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، بينما يأتي منتخب السودان في الصدارة برصيد 7 نقاط، والكونغو الديمقراطية ثالث الترتيب بـ 4 نقاط.

بينما يأتي منتخب توجو في المركز الرابع بـ 3 نقاط، وجنوب السودان خامسًا بنقطتين، ومنتخب موريتانيا متذيل الترتيب بنقطة واحدة.