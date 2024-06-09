الأحد 09 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل السنغال أمام موريتانيا.. غياب ماني

السنغال
السنغال

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السنغالي الأول لكرة القدم بقيادة المدرب أليو سيسيه، التشكيل الرسمي لمواجهة موريتانيا، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

txt

غياب نجم منتخب التشيك عن يورو 2024

وشهد التشكيل غياب الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي، بعدما لم يتواجد في القائمة التي ستخوض مواجهة موريتانيا، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد.

تشكيل السنغال أمام موريتانيا

تشكيل السنغال أمام موريتانيا

ويحتل المنتخب السنغال وصافة ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، بينما يأتي منتخب السودان في الصدارة برصيد 7 نقاط، والكونغو الديمقراطية ثالث الترتيب بـ 4 نقاط.

بينما يأتي منتخب توجو في المركز الرابع بـ 3 نقاط، وجنوب السودان خامسًا بنقطتين، ومنتخب موريتانيا متذيل الترتيب بنقطة واحدة.

مواد متعلقة

مدرب التشيك يعلق على غياب قائد المنتخب عن يورو 2024 بألمانيا

تشكيل تونس أمام ناميبيا في تصفيات المونديال.. المثلوثي أساسيا
الجريدة الورقية