الأحد 09 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

غياب نجم منتخب التشيك عن يورو 2024

منتخب التشيك
منتخب التشيك

كشف منتخب التشيك، في بيان رسمي خلال الساعات القليلة الماضية، عن استبعاد لاعب من القائمة التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024.

txt

نجل أنشيلوتي يتلقى عروضا عديدة من الأندية

txt

بعد اجتماعه مع المالك.. توخيل يضع استراتيجية لخروج مانشستر يونايتد من أزماته

جاء استبعاد لاعب الوسط التشيكي ميشال ساديليك من بطولة أمم أوروبا بسبب سقوطه من دراجته وتعرض لإصابة في ساقه.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ستكون هناك منافسة كبيرة خلال دور المجموعات من هذه البطولة، والتي تستضيفها ألمانيا.

وتتواجد التشيك ضمن المجموعة السادسة إلى جانب كل من البرتغال، جورجيا وتركيا.

وكان المنتخب الإيطالي قد حقق لقب كأس الأمم الأوروبية خلال النسخة الماضية، بعدما فاز على نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح 3/2، في المباراة النهائية.

مواد متعلقة

"فيفا" يدرس تطبيق قرار مثير

ريال مدريد يحسم صفقة فيرتز.. وبرشلونة يرفض الاستسلام
الجريدة الورقية