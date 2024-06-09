نجل أنشيلوتي يتلقى عروضًا عديدة من الأندية

تلقى نجل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، دافيد أنشيلوتي، عروضا لتدريب العديد من الأندية ليكون الرجل الأول في الجهاز الفني.

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن دافيد أنشيلوتي، تلقى عروضا من أندية ليستر سيتي، وستاد ريمس خلال الفترة الماضية، وحسم المدرب المساعد بالجهاز الفني لريال مدريد موقفه من الرحيل.



لكن دافيد أنشيلوتي قرر تأجيل الاستماع إلى العروض المقدمة له لمدة عام آخر، حتى نهاية الموسم الكروي المقبل، بعدها سيقيم وضعه.



سيكون نجل أنشيلوتي عند نهاية الموسم المقبل، متبقي له موسم واحد مع ريال مدريد سيقرر حينها سواء الاستمرار أو الرحيل عن صفوف المرينجي.



أكدت التقارير الصحفية أن دافيد أنشيلوتي تم الاتصال به من قبل ليستر سيتي لتدريب لكن الإيطالي دافيد انشيلوتي يريد الاستمرار في ريال مدريد مع والده لمدة عام آخر.



وكان نادي نيس حاول التعاقد مع نجل أنشيلوتي، لكن علق وقتها دافيد أنشيلوتي أن مغادرة مدريد أمر مستحيل بالنسبة لي، لن أغادر حتى يطردوني.



كما كان دافيد أنشيلوتي تلقى عرضا من نادي ستاد ريمس، حيث ترى إدارة النادي الفرنسي أن نجل أنشيلوتي، الذي عمل مع والده في العديد من الأندية، هو الأنسب لخلافه الإنجليزي ويل ستيل في تدريب الفريق، لكن رفض أيضا العرض.

