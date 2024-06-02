أنشيلوتي: فينيسيوس يستحق الكرة الذهبية

استطاع ريال مدريد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني في المباراة النهائية.



وقدم البرازيلي فينيسيوس جونيور مستويات كبيرة خلال مواجهة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند.

وأبرز الصحفي فابريزو رومانو عدة تصريحات للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بخصوص اللاعب الذي يستحق الكرة الذهبية، حيث قال: "بالطبع، فينيسيوس جونيور يستحق الكرة الذهبية، ليس لدي أدنى شك".

وتابع المدرب الإيطالي: "بالتأكيد، فقد كنا كسالى بعض الشيء في الشوط الأول خلال المباراة النهائية، وتحملنا الخسائر وسمحنا لهم بلعب ما يريدون، كان هناك خطر".

الجدير بالذكر أن فينيسيوس جونيور أصبح أول لاعب بعد ليونيل ميسي يسجل في عدة نهائيات لدوري أبطال أوروبا قبل أن يبلغ 24 عامًا.