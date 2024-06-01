أنشيلوتي يؤكد جاهزية حارس مرمى ريال مدريد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا

تحدث كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أندري لونين عانى من نزلة برد لم تسمح له بالسفر معنا أو التدرب،فيما سيسافر وسيتواجد على مقاعد البدلاء، بينما سيلعب تيبو كورتوا".

وكان البلجيكي كورتوا (32 عاما) أصيب بقطع للرباط الصليبي في الركبة، خلال بداية الموسم، وغاب عن الملاعب لنحو 270 يوما، قبل عودته ليخوض أربع مباريات في ختام الموسم.

ويواجه ريال مدريد فريق بوروسيا دورتموند اليوم السبت الموافق 1 يونيو على ملعب ويمبلي في نهائي دوري أبطال أوروبا، ويبحث عن بطولته الـ 15، بينما يطارد دورتموند لقبه الثاني، حيث توج بالأولى عام 1997 على حساب يوفنتوس، ويلعب الفريق الألماني النهائي لأول مرة منذ خسارته في 2013 أمام بايرن ميونيخ.