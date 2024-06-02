أنشيلوتي يعادل رقم زيدان التاريخي مع ريال مدريد

عادل الإيطالي كارلو أنشيلوتي الرقم التاريخي المسجل باسم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد، في بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وأصبح رصيد أنشيلوتي من لقب دوري الأبطال مع ريال مدريد "3 بطولات" ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم زيدان كأكثر المدربين تحقيقا للقب مع النادي الملكي.

قائمة المدربين الفائزين بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد :

زين الدين زيدان .. 3 مرات

كارلو انشيلوتي .. 3 مرات

خوسيه فيلالونغا .. مرتين

لويس كارنيلجيا .. مرتين

ميغيل مونيوز .. مرتين

ديل بوسكي .. مرتين

يوب هاينكس .. مرة واحدة

فينيسيوس جونيور يدخل تاريخ دوري الأبطال برقم قياسي

سجل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد رقمًا قياسيًا تاريخيًا في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله اليوم في شباك بوروسيا دورتموند الألماني بالنهائي.

وقاد فينيسيوس جونيور فريق ريال مدريد للفوز على بوروسيا دورتموند بعدما سجل هدف الميرنجي الثاني بشباك الأصفر في المباراة التي انتهت 2-0 للميرنجي وتتوجه بدوري أبطال أوروبا.

وأصبح فينسيوس جونيور أصغر لاعب في التاريخ يسجل في نهائيين لدوري أبطال أوروبا بعمر 23 عاما و325 يومًا.