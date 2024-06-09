الأحد 09 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب مصر يواجه غينيا بيساو بزيه الأبيض في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر

أسفر الأجتماع الفني الذي أقيم اليوم الأحد والخاص بمباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو المقرر لها السابعة - بتوقيت القاهرة - مساء غداً الإثنين ، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأبيض و الشورت الأسود و الجورب الأبيض ، على أن يرتدي الحارس الطاقم الأخضر ، بينما يرتدي منتخب غينيا بيساو الطاقم الأحمر بالكامل .

 

حضر الإجتماع الفني لمباراة منتخب مصر و غينيا بيساو ، وليد بدر مدير إداري منتخب مصر  و مينا سامح إداري المنتخب و عبدالله سيد مسئول المهمات .

وكان منتخب مصر قد حقق فوزاً مهماً على حساب بوركينا فاسو في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف ليعزز صدارته لجدول ترتيب المجموعة.

الجريدة الورقية