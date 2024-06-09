"مركز شباب نجريج محمد صلاح" يتوج بدوري مراكز الشباب لخماسي كرة القدم

تحت رعاية وزير الشباب والرياضة..

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، المباراة النهائية لكرة القدم بين فريق مركز شباب صفط العنب محافظة البحيرة ومركز شباب نجريج محمد صلاح بمحافظة الغربية والتي انتهت بفوز ممثل محافظة الغربية وتتويجه بالمركز الأول.

كما تنافست مراكز شباب محافظات الغربية، كفر الشيخ، البحيرة و الدقهلية في ألعاب(كرة القدم، اليد، السلة، الطائرة وتنس الطاولة) إلى جانب تنافس معارض أندية الفتاة والمرأة في عرض مشغولاتهم اليدوية المتنوعة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اختتمت فعاليات الدوري الرياضي لقطاع وجه بحري، بمشاركة ٤ محافظات (الغربية ، الدقهلية ، كفر الشيخ، البحيره)، والذي نظمه اتحاد مراكز شباب مصر داخل مركز شباب كفر الزيات بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ومجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

️واختتمت الفعاليات بتسليم المحافظ الميداليات للفائزين في ألعاب (خماسي كرة القدم - كرة اليد - كرة السلة - الكرة الطائرة بنات - تنس الطاولة).

وحصل على المركز الأول في تنس الطاولة مركز شباب ابو قطفه من محافظة كفر الشيخ، وفي كرة السلة حقق مركز شباب زهور شرق الغربية المركز الأول ، وكره اليد حقق مركز شباب ادريجه كفر الشيخ المركز الأول، أما عن كره الطائرة فحصل على المركز الأول مركز شباب ايتاي البحيره، وختام أندية الفتاة والمرأه توج بها منتخب محافظة الغربية.







