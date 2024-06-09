الغربية تنهي استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة قد أنهت استعداداتها لانطلاق مارثون الثانوية العامة، حيث يؤدى 40661 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الثانوية داخل 113 لجنة على مستوى المحافظة تم تجهيزها وفرشها وتنظيف المقاعد وتزويدها بوسائل التهوية لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر .

جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها المحافظ للاطمئنان على جاهزية اللجان بمدارس حي أول وثان طنطا بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الدكتور تامر مدكور مدير هيئة التأمين الصحي بالغربية، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، الأستاذ عبد العظيم الحمراوي رئيس حي ثان طنطا .

وحرص محافظ الغربية، خلال الجولة على تفقد الفصول بمدارس (الشهيد عقيد اركان حرب سمير ادريس الرسمية للغات، السادات الثانوية بنات ، الشهيد محمد خولي الثانوية بنين ، طنطا الثانوية بنات) للاطمئنان على مدى جاهزيتها من توافر المقاعد الملائمة للطلاب، وتوفر الإضاءة الكافية و وسائل التهوية، لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، بالإضافة الى تجهيز غرف العزل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية لدى الزائرة الصحية حفاظًا على صحة وسلامة طلاب الثانوية العامة

ووجه المحافظ، بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات، مشدداً علي ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل خروج الامتحانات بالصورة الطيبة و اللائقة بمحافظة الغربية، مؤكدا متابعته على مدار الساعة لجاهزية كافة المدارس لاستقبال مارثون الامتحانات .

وأوضح محافظ الغربية، أنه سيتم متابعة سير عملية الامتحانات يوميًا لتلاشي أي معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

ومن جانبه أكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية بالغربية، أن 40661 طالب وطالب سوف يؤدون الامتحانات داخل 113 لجنة بالمحافظة، مشيراً إلى أنه تم تجهيز اللجان بالأثاث المناسب والكافي لطلاب المرحلة الثانوية حرصا على توفير الراحة للطلاب و تجهيز كافة اللجان بالمراوح وذلك بعد التأكد من سلامة تركيبها وتأمنيها بالنسبة لمراوح السقف والمراوح الجانبية كما تم السماح بوجود مرواح استاند بعد التأكد من تأمين مصادر التيار الكهربي، وبذلك جميع اللجان مجهزة بالمراوح لضمان التهوية الجيدة للطلاب اثناء الامتحانات ، وأضاف انه تم تشكيل لجان متابعة للمرور على جميع اللجان للوقوف على مدى صلاحيتها لأداء الامتحان بها وذلك من خلال استمارة متابعة جاهزية لجان الثانوية العامة تم تصميمها خصيصيا لهذا الغرض وتغطى كافة التجهيزات المطلوبة لسير الامتحان من حيث ( الانتهاء من الصيانات البسيطة – المراوح – الإضاءة –تطهير وتعقيم الحجرات – فرش اللجان) كما تم طباعة بنر للتعليمات و حظر اصطحاب المحمول للطلاب و المعلمين وتعليقه داخل كل لجنة، كما تم تجهيز عدد 25 استراحة استراحة (14 ) رجال (9) سيدات بعدد (684) سرير موزعة على الإدارات لراحة المراقبين .