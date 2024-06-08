محافظ الغربية يشهد فعاليات الدوري الرياضي لمحافظات الوجة البحري

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، ختام فعاليات الدوري الرياضي لقطاع وجه بحري، بمشاركة ٤ محافظات (الغربية ، الدقهلية ، كفر الشيخ، البحيرة)والذي نظمه اتحاد مراكز شباب مصر بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر ، الدكتور مجدي وكوك رئيس فرع الاتحاد بالغربية و يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة و عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

وشهد المحافظ ومرافقوه المباراة النهائية لكرة القدم بين فريق مركز شباب صفط العنب محافظة البحيرة ومركز شباب نجريج محمد صلاح محافظة الغربية والتي انتهت بفوز ممثل محافظة الغربية وتتويجه بالمركز الأول، كما تنافست مراكز شباب محافظات الغربية، كفر الشيخ، البحيرة و الدقهلية في ألعاب(كرة القدم، اليد، السلة، الطائرة وتنس الطاولة) إلى جانب تنافس معارض أندية الفتاة والمرأة في عرض مشغولاتهم اليدوية المتنوعة .

واختتمت الفعاليات بتسليم المحافظ الميداليات للفائزين في ألعاب (خماسي كرة القدم - كرة اليد - كرة السلة - الكرة الطائرة بنات - تنس الطاولة).

فحصل على المركز الاول في تنس الطاولة مركز شباب ابو قطفه من محافظة كفر الشيخ ، وفي كرة السلة حقق مركز شباب زهور شرق الغربية المركز الأول ، وكره اليد حقق مركز شباب ادريجه كفر الشيخ المركز الاول ، اما عن كره الطايرة فحصل على المركز الاول مركز شباب ايتاي البحيره، وختامًا اندية الفتاة والمراه منتخب محافظة الغربية.