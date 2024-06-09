تنظيم مهرجان الأسرات الجامعية.. يوليو المقبل

تنظم اللجنة المنظمة لمهرجان الأسرات الجامعية التابعة لأسقفية الشباب، بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الجمعة ١٩ يوليو المقبل، كرنڤال افتتاح مهرجان الأسرات الجامعية بعنوان (ليكن نور ٢٠٢٤)، بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً.

يأتى المهرجان برعاية وصلوات البابا تواضروس الثانى، وشركائه فى الخدمة الرسولية الأنبا موسى أسقف عام الشباب، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، ومن المقرر مشاركة لفيف من الآباء الأساقفة والآباء الكهنة والشخصيات العامة، الفنية والإعلامية والرياضية.