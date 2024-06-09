وزير الزراعة يوجه بالتصدي لظاهرة الذبح خارج المجازر

وجه السيد القصير وزير الزراعة بإلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، وتعزيزها بقوة من الأطباء المتخصصين للكشف على اللحوم والإشراف على ذبح الأضاحي، فضلاً عن دعمها بالأختام والمادة السرية، وكل الأدوات اللازمة، وتكثيف حملات التفتيش وضبط الأغذية ذات الأصل الحيواني وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة، وكذلك التصدي لظاهرة الذبح خارج المجازر.

تكثيف حملات الرقابة

كما وجه القصير هيئة الخدمات البيطرية برفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والألبان استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

حملات تفتيشية

ومن ناحيته قال الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة قامت الهيئة بحملات تفتيشية على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، كذلك المطاعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفات، وكذلك التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديريات والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى، للمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم بدائرة كل محافظة. وتتضمن الحملات التفتيشية أماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم المصنعة وثلاجات الحفظ بدائرة كل محافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.