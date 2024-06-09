«استعدادات عيد الأضحى».. وزارة الزراعة تُطلق مبادرة لتوفير السلع بأسعار مخفضة

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2024، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وتم تشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحي الحية للتأكد من جودتها وسلامتها، وستقوم الوزارة بضخ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتنقلة.

شوادر بيع اللحوم

ويُواصل المعرض عرضه للسلع والمنتجات الغذائية ذات الجودة العالية بأسعار مخفضة تتراوح من 20% إلى 50%.

وأكد المستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ، على أنّ المعرض يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وذلك لثقتهم في جودة منتجات الوزارة وأسعارها التي تقل عن الأسواق الأخرى.

وأضاف "صالح" ان المعرض يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على المنافذ والمعارض وذلك يرجع لثقه المواطنين في جودة منتجات الوزارة وأسعارها التي تقل عن الأسواق المثيلة.

وأضاف صالح، أنّ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد اتخذت كل الاستعدادات اللازمة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

عيد الأضحى

تنتشر هذه المنافذ في جميع محافظات الجمهورية، وتقدم 200 سلعة من السلع الأساسية والتكميلية بأسعار مخفضة، وتجوب هذه المنافذ المحافظات، وتتواجد في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة، لضمان وصول السلع المخفضة إلى جميع المواطنين.

ستظلّ المنافذ الثابتة والمتحركة مفتوحةً حتى عيد الأضحى، لضمان تلبية احتياجات المواطنين طوال فترة العيد.

ووفق صالح أنّ هدف الوزارة هو توفير سلع غذائية عالية الجودة بأسعار مناسبة لجميع المواطنين، لضمان قضاء عيد أضحى مبارك سعيد على الجميع.