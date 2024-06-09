تحرير 205 محضراً تموينيا في حملات بالمنيا

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة ، شن الحملات التموينية المكثفة لمفتشي التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين ، على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية.

وتمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 89 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات، والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة، ومراقبة تداول السلع بالأسواق، وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

من جانبه أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 89 مخالفة تموينية منها 58 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان حساس – تصرف وتجميع )، و 31 مخالفة في مجال متابعة الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار - ذبح خارج السلخانة - سلع مجهولة المصدر - صلاحية - تجار تموينيين).

وكان اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، قد أعلن على استمرار جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والسياحية والأسواق، والمحال التجارية، بالتعاون مع مديريات، التموين ، والصحة، والطب البيطري، وكافة الجهات المعنية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، بالإضافة إلى متابعة استمرار ضخ السلع بالأسواق ، والمجمعات الإستهلاكية، ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تتراوح بين 25% و30%، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وواصلت الوحدات المحلية لمراكز ، ( مطاي – العدوة – المنيا - ديرمواس)، جهودها في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق والمخابز البلدية، والمحال التجارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم تحرير 41 محضراً متنوعاً بمركز مطاي منها، 18 محضراً تموينياً للمخابز البلدية، و 23 محضراً تموينياً للأسواق، تنوعت ما بين ذبح خارج السلخانة، ومخالفة اشتراطات صحية، ونقص وزن وعدم نظافة، وعدم إعلان وإدارة منشأة بدون ترخيص وضبط 19 شيكارة أعلاف مجهولة المصدر .

وفى مركز العدوة، تم تحرير 12 محضراً تموينياً علي خلال حملة على الأسواق ، شملت المحاضر ( عدم الإعلان عن الأسعار - عدم وجود شهادة صحية - نقص وزن - عدم إعطاء بون - عدم نظافة )، وتم تحرير 37 محضراً تموينياً بمدينة المنيا، خلال حملة بالتعاون مع مديرية التموين، ومديرية الطب البيطرى ، وجهاز حماية المستهلك.

وتنوعت ما بين ( نقص وزن – عدم وجود شهادة صحية- عدم الإعلان عن الأسعار - محاضر إشغال - محاضر بيئة ) ، وفى مركز ديرمواس ، تم تحرير 26 محضراً تموينيا مخالف ، خلال حملة على المخابز البلدية ، تنوعت ما بين ( نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم إعلان )، إضافة ، إلى ضبط تصرّف في عدد 11 شيكارة دقيق مدعم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.