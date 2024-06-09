تعليم الأقصر يناقش ضوابط سير الامتحانات مع رؤساء لجان الثانوية العامة

عقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اجتماعاً برؤساء اللجان والمراقبين الأوائل للجان الثانوية العامة، وذلك بمركز الأقصر الدولي للمؤتمرات.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

أكد خالد، أن المشاركة فى أعمال الامتحانات واجب وطني ووظيفى؛ حيث أن دور المعلم مهم جداً فى أعمال الامتحانات، من توفير المناخ المناسب للطلاب، ومنع الغش لئلا يضيع مجهود الطالب المجتهد، وتخريج نماذج منفوقة بصدق تعرف لهذا الوطن حقه، وتسهم في بنائه ورفعة شأنه.

وصرح خالد، نحن نسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الانضباط بلجان امتحانات الثانوية العامة 2024 وهذا يأتى من تنفيذ كل شخص دوره المحدد فى الاختبارات".

ووجه خالد رؤساء اللجان بضرورة إلزام الملاحظين بالانضباط في مواعيد الحضور مع منع اصطحابهم للهواتف المحمولة داخل اللجان، وتوفير الهدوء داخل اللجان ليؤدي الطلاب امتحاناتهم في جو من الهدوء والاستقرار النفسي.

كما وجه خالد بتحقيق أقصى صور الانضباط داخل اللجنة، وإبلاغ غرفة العمليات فوراً حال حدوث أي طارئ.