خبير: "المقاومة لم تقع في فخ نتنياهو وتحرير محتجزين انتصار بطعم الهزيمة

علق الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، على ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجازر بحق المدنيين الفلسطينيين في مخيم النصيرات بالأمس، مشددًا على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي مارقة خارجة عن القانون الإنساني والدولي ولا تحترم الإرادة الدولية؛ لأنها مدعومة بإرادة الولايات المتحدة الأمريكية المتخبطة بقرارات تائهة سعيًا لوقف إطلاق النار النار في غزة بين المقاومة وقوات الجيش الإسرائيلي، موضحًا أنه على الأرض الواقع تدعم الولايات المتحدة الأمريكية دولة الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مجازر ضد الشعب الفلسطيني في القطاع.

وأضاف "سنجر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن وجود محتجزين إسرائيليين مع المقاومة الفلسطينية تمثل ورقة للتفاوض، ولا تبحث المقاومة عن قتل المحتجزين الإسرائيليين، والدليل على ذلك أن العملية التي قامت بها أن المقاومة الفلسطينية لم تقع في الفخ الذي حاول نتنياهو أن يجرها إليه وهي قتل المحتجزين وبالتالي تخسر القضية أمام العالم.

وأشار إلى أن تفكير دولة الاحتلال مبني على بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب المنقسمة، الذين أجمعوا على فعل واحد وهو قتل مزيد من الفلسطينيين الأبرياء بأي دافع.

وتابع: "أن العملية التي هللت لها دولة الاحتلال بتحرير 4 من المحتجزين هو انتصار بطعم الهزيمة"، والمحتجزين لم يتم قتلهم وهو دليل على أن المقاومة الفلسطينية لم تقع في فخ نتنياهو، موضحًا أن المحتجزين ورقة تفاوض للمقاومة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي.