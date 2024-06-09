الأحد 09 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال يقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مخيم الجلزون، شمال رام الله.

txt

بينهم سيدة.. الاحتلال يعتقل ستة مواطنين جنوب جنين

txt

من هم الأسرى الأربعة المحررين من النصيرات وسط غزة ؟

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون، وتمركزت بالقرب من مدرسة ذكور الجلزون الأساسية، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات حتى اللحظة.

وقد أصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة، صباح اليوم الأحد، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، والذي يدخل يومه الـ247، وفقا ل"وفا". 

وأفاد مراسلنا، بأن عددا من الإصابات وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة أبو دقة شرق دير البلح.

مواد متعلقة

بينهم سيدة.. الاحتلال يعتقل ستة مواطنين جنوب جنين

الاحتلال يقتحم مدينة نابلس دون اعتقالات فجر اليوم

عاجل .. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

من هم الأسرى الأربعة المحررين من النصيرات وسط غزة ؟

قصواء الخلال تكشف تفاصيل تعرضها لاستهداف صهيوني بسبب غزة (فيديو)

مقتل ضابط إسرائيلي متأثرا بإصابته وسط غزة
الجريدة الورقية