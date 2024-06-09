الأحد 09 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بينهم سيدة.. الاحتلال يعتقل ستة مواطنين جنوب جنين

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 6 مواطنين من بلدة عرابة، جنوب جنين، بينهم سيدة، وفقًا لـ"وفا".

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحام بلدة عرابة واعتقلت: نور الدين محمود عبد الرحيم وشقيقه محمد، ومؤمن سعيد لحلوح، وأنس فريد جبر، ولبنة مازن عز الدين، وبراء عماد العارضة، بعد أنداهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أطلقت االنار تجاه مركبة خلال اقتحامها بلدة عرابة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى: كفيرت وعنزة وفحمة ومركة، دون ان يبلغ عن أي اعتقالات 

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