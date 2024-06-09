منى عبد الوهاب في مرمي الانتقادات بسبب عمرو دياب.. "يستحق التلطيش"

أثارت الإعلامية منى عبد الوهاب موجة عضب لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن دافعت عن الفنان عمرو دياب بعد صفعه لأحد المعجبين بالقلم على وجهه أثناء حضوره حفل زفاف ابنة رجل الأعمال محمد السعدي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب.

عمرو دياب

منى عبد الوهاب تثير الجدل بسبب عمرو دياب

علقت الإعلامية منى عبد الوهاب على أزمة عمرو دياب بعد صفعه لمعجب على وجهه، وكتبت عبر حسابها على فيسبوك :" الشخص اللي يتجاوز لدرجة إنه يمد إيده ويمسكك يحاول يوقفك لأي سبب وهو شخص أنت ما تعرفوش، يستحق التلطيش على وشه، ومش قلم واحد بس".

منى عبد الوهاب

وبعد هذا المنشور تعرض لموجة من الانتقادات ودخلت في نقاش مع أحد المتابعين حيث قال لها، " لا طبعًا دي ضريبة الشهرة انه ليه جمهور وبيحبه دة مش واحده ماشية في الشارع وبيعكسها، تاني حاجه ده جنحه ضرب يتحاكم عليها الا لو قال ده كان بيتحرش بيه، ثالث حاجه دي قله ادب ابه يضرب حد عشان يتصورمعاه المفروض انه star وذكي واللي عمله غباء ولو الولد رفع قضية هيكسبها وهيطلب تعويض".

وتفاجئ المتابع برد الإعلامية عليه حيث قالت، "ضريبة الشهرة ان الجمهور يتبك عليه ويقرفه، لكن يلمسه ياكل بالجزمة ودا في اي بلد محترم واي مجتمع محترم واي شخص عنده شوية اخلاص صغيرة خالص".

وبعد حملة الهجوم التي تعرضت لها الإعلامية، ونقاشات رواد مواقع التواصل الاجتماعي معها، تفاجئوا بحذفها للمنشور والأمر الذي تسبب في جدل أكبر.

منى عبد الوهاب

منى عبد الوهاب

غضب جماهيري من عمرو دياب بعد صفعه لمعجب

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ عمرو دياب أثناء حضوره حفل زفاف ابنة محمد السعدي، وهو يصفع أحد معجبيه بالقلم على وجهه، بعد محاولته لالتقاط صورة معه، والأمر الذي تسبب في غضب الجماهير، معبرين عن غضبهم واستيائهم من تصرف الهضبة وسط مطالب كثيرة بالإعتذار عما بدر منه خاصة أنها لم تكن أول مرة يقوم بهذا التصرف.

ظهر عمرو دياب في مقطع الفيديو وهو يغني على المسرح ليصعد شاب لالتقاط صورة معه وأمسك بملابس الفنان، ليرفض الفنان تصرف الشاب وأثار غضبه وأزاح يده، ومن ثم صفعه بالقلم على وجهه وسط حالة من الذهول وصدمة الحاضرين.