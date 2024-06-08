هل توقعت ليلى عبد اللطيف أزمة عمرو دياب مع المعجب|فيديو يحسم الجدل

أثار الفنان عمرو دياب حالة من الجدل في الساعات القليلة الماضية، جعلته يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، حيث تسبب في غضب جماهيري بسبب رد فعله مع أحد المعجبين أراد التقاط صورة معه أثناء تواجده في حفل زفاف ابنة محمد السعدي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب.

عمرو دياب

صفع عمرو دياب لمعجب يثير غضب السوشيال ميديا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان عمرو دياب، أثناء إحيائه حفل زفاف ابنة محمد السعدي، وهو يصفع أحد معجبيه بالقلم، بعد محاولته لالتقاط صورة معه، والأمر الذي تسبب في ثورة الجماهير عليه معبرين عن غضبهم واستيائهم من تصرف الهضبة وسط مطالب كثيرة بالإعتذار عما بدر منه خاصة أنها لم تكن أول مرة يقوم بهذا التصرف.

بدأت الواقعة عندما ظهر عمرو دياب في مقطع الفيديو وهو يغني على المسرح ليصعد شاب لالتقاط صورة معه وأمسك بملابس الفنان، ليرفض الفنان تصرف الشاب وأثار غضبه وأزاح يده، ومن ثم صفعه بالقلم على وجهه وسط حالة من الذهول وصدمة الحاضرين.

سبب صفع عمرو دياب للمعجب 👀 pic.twitter.com/vTXduAg1QS — Celebs Arabic (@CelebsArabic) June 8, 2024

ليلى عبد اللطيف تتوقع حدوث موقف عمرو دياب

بعد واقعة الفنان عمرو دياب وأثارته الجدل، تصدر اسم "سيدة التوقعات" ليلى عبد اللطيف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تذكر الرواد العرافة اللبنانية والتي توقعت حدوث هذا الموقف في بداية العام خلال لقائها مع الإعلامي نيشان عبر قناة الفجيرة.

قالت ليلى عبد اللطيف :" مشهد بارز وغير مسبوق، سنراه يحصل مع الفنان العربي الراقي عمرو دياب وهو على المسرح في حفل خاص ومهم، وهذا المشهد سنراه ينتشر على جميع مواقع التواصل، مما سيزيد من جمهور عمرو دياب، بسبب تصرفه الراقي والأخلاقي عند حصول مشهد ما كتير بيعجبه فهو بيتصرف برقي".

ولم تكن هذة المرة الأولى التي تتوقع فيها ليلى عبد اللطيف لنجوم الوطن العربي، حيث أثارت اللبنانية، الجدل في بداية العام عندما قالت :" الفنانة الغالية على قلوبنا ياسمين عبدالعزيز أراها تقترب للأسف في 2024 أو 2025 من مرحلة الانفصال عن زوجها، الممثل أحمد العوضي، بشكل مفاجئ".

ليلى عبد اللطيف

وبعد فترة أعلنت ياسمين عبد العزيز طلاقها بشكل رسمي من أحمد العوضي خلال منشور نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه:" تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وسيظل بينا كل الاحترام والتقدير"، وتسبب الأمر في حالة من الجدل والدهشة.