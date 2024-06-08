صاحب واقعة عمرو دياب يلجأ للقضاء.. "لن أترك حقي"

في الساعات القليلة الماضية، أثار النجم عمرو دياب حالة من الجدل، بعد صفعه لأحد المعجبين على وجهه، أثناء حضوره حفل زفاف ابنة رجل الأعمال محمد السعدي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب، مما أثار غضب الجمهور خاصة بأنها ليست المرة الأولى.

عمرو دياب

صاحب واقعة الصفع من عمرو دياب يعلق لأول مرة

علق الشاب سعد أسامة صاحب واقعة عمرو دياب، على مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وإهانة الهضبة له وسط الحاضرين، وأعرب عن إستيائه وحزنه الشديد خاصة أن الفنان واحد من مطربيه المفضلين.

بعد إهانته لسائقه الخاص أمام الناس بقوله "أنت حيوان" وضربه لمهندس الصوت ثم طرده من المسرح أمام الجمهور..



الفنان عمرو دياب يصعق محبيه مجدداً بسبب تعامله مع أحد معجبيه الذي اقترب لأخذ صورة معه فصفعه على وجهه وطرده من المنصة خلال إحياءه لحفل زفاف في القاهرة.pic.twitter.com/25k0lUsuCP — إياد الحمود (@Eyaaaad) June 8, 2024

قال سعد أسامة خلال تصريحات صحفية :" انا لا أقبل الإهانة وأشعر بالحزن الشديد، ولم أكن اتوقع نهائيًا رد فعل عمرو دياب خاصة أنه من الفنانين المفضلين، وكنت أريج التقاط صورة تذكارية معه ليس أكثر"،

وأوضح صاحب واقعة فيديو عمرو دياب بأنه سيلجأ للقضاء من أجل أخذ حقه بعد التشهير الذي تعرض له والإهانة الذي تسببها الفنان.

صاحب واقعة عمرو دياب

صفع عمرو دياب لمعجب يسبب صدمة للجماهير

بدأت القصة عندما تداول رواد مواقع السوشيال ميديا، مقطع فيديو لـ عمرو دياب في صباح اليوم، أثناء حضوره حفل زفاف ابنة محمد السعدي، وهو يصفع أحد معجبيه بالقلم، بعد محاولته لالتقاط صورة معه، والأمر الذي تسبب في غضب الجماهير، معبرين عن غضبهم واستيائهم من تصرف الهضبة وسط مطالب كثيرة بالإعتذار عما بدر منه خاصة أنها لم تكن أول مرة يقوم بهذا التصرف.

عمرو دياب

ظهر عمرو دياب في مقطع الفيديو وهو يغني على المسرح ليصعد شاب لالتقاط صورة معه وأمسك بملابس الفنان، ليرفض الفنان تصرف الشاب وأثار غضبه وأزاح يده، ومن ثم صفعه بالقلم على وجهه وسط حالة من الذهول وصدمة الحاضرين.

رواد السوشيال ميديا يفتحون أبواب النار على عمرو دياب

فتح رواد مواقع التواصل الاجتماعي أبواب النار على عمرو دياب، بعد صفعه لمعجب بالقلم على وجهه، ولم تكن هذة المرة الأولى التي يكرر فيها الهضبة هذا الفعل، فمنذ فترة قصيرة اهان سائقة الخاص أمام الناس بقوله "أنت حيوان"، كما قام من قبل بضرب مهندس الصوت ثم طرده من المسرح أمام الجمهور.

وتصدر هشتاج عمرو دياب موقع "إكس" تويتر سابقا، وانهالت عليه التعليقات الغاضبة والتي جاءت كالأتي، "تصرفات عمرو دياب العنيفة والغير أخلاقية ضد معجبيه والتي جعلته مكروها من طرف شريحة واسعة من متابعيه في الوطن العربي"، " مفيش مبرر لتصرف عمرو دياب دا نجم ولازم يستحمل المعجبين ومهما كان الضرب بالقلم لمعجب دا تصرف الرعاع"، " برضو صفعه بالقلم غلط هو مش حيوان عشان يتعامل معاه كده هو مسكه من ضهره عشان نفسه يتصور معاه ومفيش اى مبرر أنه يصفعه بالقلم كده اظن الشخص دة ليه أهل وولاد وجيران مش من حقه تماماً".

عمرو دياب

عمرو دياب