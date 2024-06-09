عماد النحاس: منتخب مصر سيتأهل لـ كاس العالم 2026

عبر عماد النحاس لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق عن سعادته الكبيرة بفوز الفراعنة على بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": " نتيجة مباراة غينيا مع أثيوبيا كانت في صالحنا، وكذلك فوزنا على منافسنا المباشر بوركينا فاسو".

وتابع: "كان هناك تباين في أداء منتخب مصر في الشوطين، وتريزيجيه يقدم مباريات متميزة مع الفراعنة وسجل أهدافا أكثر من محمد صلاح في التصفيات".

وأكمل: "الجمهور أصابه بعض القلق بسبب التباين في الأداء بين الشوطيت ولكنها بداية جيدة لمنتخب مصر وسنخوض مباراة غينيا بنفس الدوافع".

وأردف: "حسام حسن سيقوم بتغيير في التشكيل أمام غينيا بيساو وفي طريقة اللعب ومن الممكن أن نشارك بطريقة 433، ومكسب المباراة القادمة يقربنا بشكل كبير بوضع القدم اليمنى في كأس العالم والابتعاد عن أقرب منافسين".