بعثة منتخب مصر تصل غينيا بيساو

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر، مدينة بيساو عاصمة غينيا بيساو استعدادا لمواجتهم غدا الإثنين في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم .

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة حرص على التواجد في مطار القاهرة لتوديع اللاعبين قبل السفر لغينيا بيساو .

ويترأس بعثة منتخب مصر جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و رئيس البعثة، ة خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ، كما كان قد تواجد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة من أجل الاطمئنان على اجراءات سفر البعثة.

وكان منتخب مصر فاز على بوركينا فاسو بهدفين لهدف على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، ليحصد تسع نقاط في صدارة المجموعة من أصل ثلاث مباريات.

وكان منتخب مصر خاض مرانه أمس السبت في القاهرة قبل أن يتجه مساء اليوم نفسه إلى مطار القاهرة للسفر إلى غينيا بيساو.