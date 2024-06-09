بعثة منتخب مصر تغادر لغينيا بيساو على متن طائرة خاصة

غادرت منذ قليل مطار القاهره على متن طائره خاصه بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن إلى غينيا بيساو لمواجهتها يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٦ .

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة على التواجد في مطار القاهرة لتوديع اللاعبين قبل السفر لغينيا بيساو .

ويرافق بعثة منتخب مصر الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و رئيس البعثة ، و الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة .

وتستغرق رحلة السفر من مطار القاهرة إلى غينيا بيساو ثمانية ساعات .