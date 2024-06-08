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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: الأهلي يتفوق على الزمالك في حقوق الرعاية

أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن النادي الأهلي يتفوق على الفارس الأبيض في حقوق الرعاية خلال السنوات الأخيرة وهذا أمر منطقي.

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وقال ميدو في تصريحاته خلال برنامج الكورة مع فايق المذاع على قناة إن بي سي مصر 2: " الأهلي يتفوق على الزمالك في حقوق الرعاية وهذا أمر منطقي نتيجة لتفوق الأهلي الكبير خلال السنوات الأخيرة ".

ونجح الأهلي في الاستحواذ بشكل أكبر على البطولات على المستوى المحلي والقاري في السنوات الأخيرة، وهذا ما جعله يستحوذ على الحصة الأكبر من حقوق الرعاية.

كما أشار ميدو إلى أن حقوق البث يكون للأهلي نسبة كبيرة منها نظرًا للشعبية الكبيرة التي يمتلكها والأفضلية على مستوى البطولات والتاريخ الكبير الذي يتمتع به النادي.

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