ميدو يختار ثلاثي كبار للمنتخب الأولمبي

اختار أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق، ثلاثة لاعبين كبار للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

وقال ميديو خلال تصريحات تليفزيونية "محمد الشناوي لأننا لا نمتلك حارس مرمى يلعب بشكل أساسي مع فريقه في الدوري الممتاز، المنتخب لا يحتاج للاعب في خط الدفاع، هذا المنتخب لا يحتاج إلى إمام عاشور لكن يحتاج إلى مصطفى محمد ولو محمد صلاح متاح سيكون شيئًا كبيرًا للاعبي المنتخب الأولمبي".

وأضاف: "محمد صلاح لو لم يكن متواجدًا مع المنتخب الأولمبي أرى انضمام تريزيجيه، لأن المنتخب لديه مشكلة في مركز الجناح".

وأتم تصريحاته: "لدينا 4 لاعبين صغار جيدين جدًا في منتخب مصر الأولمبي، مثل عمر فايد وإياد العسقلاني وعمر الساعي ومحمود صابر ومحمد شحاتة".

ويتواجد المنتخب المصري الأولمبي في المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024 والتي تضم منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.