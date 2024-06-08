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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب إسبانيا يمطر شباك أيرلندا الشمالية برباعية في الشوط الأول

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا

تفوق منتخب إسبانيا على نظيره أيرلندا الشمالية برباعية مقابل هدف في الشوط الأول الذي يجمع بينهما على ملعب مايوركا في مباراة ودية استعدادا لكأس أمم أوروبا.

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منتخب إسبانيا يصطدم مع أيرلندا الشمالية اليوم استعدادا لـ يورو 2024

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لافوينتي يعلن تشكيل إسبانيا أمام أيرلندا الشمالية

كان منتخب أيرلندا الشمالية تقدم بالهدف الأول عبر لاعبه دانيال بالارد عبر رأسية في الدقيقة الثانية، قبل أن يرد بيدري سريعا بهدف التعادل لمنتخب إسبانيا عبر تسديدة سكنت الشباك في الدقيقة الثانية عشر.

ثم سجل ألفارو موراتا هدف التقدم لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 18 بعدها أضاف بيدري الهدف الثالث للاروخا بالدقيقة 29، قبل أن يسجل فابيان رويز هدف المنتخب الإسباني الرابع في الدقيقة 35، ليتقدم منتخب إسبانيا برباعية مقابل هدف في الشوط الأول.

ويستعد منتخب إسبانيا لبطولة كأس أمم أوروبا التي تنطلق يوم الجمعة المقبلة وتستضيفها ألمانيا، ويقع اللاروخا في مجموعة قوية تضم إيطاليا حامل اللقب، وكرواتيا، وألبانيا. 

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