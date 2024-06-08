بالتعاون مع السفارة الهولندية.. صحة الإسكندرية تشارك في مبادرة لتنظيم الأسرة

شاركت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية في اجتماع ختامي لتفقد أنشطة مشروع "صحتنا رأسمالنا" والذي يأتي ضمن بروتوكول التعاون المبرم بين غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات وقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة وبالتعاون مع مجلس السكان الدولي وبدعم من السفارة الهولندية.

جاء ذلك بحضور السفير بيتر بوليما سفير دولة هولندا لدى مصر والدكتورة هالة عبد المعطى مدير عام القطاع الأهلى و الخاص بقطاع السكان و تنظيم الأسرة وقيادات مجلس السكان الدولى و غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات.

وأشارت الدكتورة هنادي سامي مدير ادارة تنظيم الأسرة انه تمت مشاركة الإدارة من خلال تدريب ٣٠٠ مثقفى اقران من عمال و عاملات المصانع على فوائد و أهمية تنظيم الأسرة، وتدريب ١٢ ممرضة من ممرضات المصانع على مشورة تنظيم الأسرة، والإمداد بخدمات تنظيم الأسرة من خلال العيادات الخارجية.

وأضافت انه منذ بداية العمل بالمشروع قد تم تلاحظ الأثر الايجابى على سد الحاجة الغير الملباه لدى تلك الفئة من السيدات

وقد أثنى السفير الهولندى و جميع القيادات على الخدمات المقدمة و فرق العمل المتواجدة وجودة الخدمات و المهارة العالية والخصوصية في التعامل مع كل حالة على حدى والإقبال الواضح على تلقي الخدمات المتاحة و ضرورة تواجد فرق تنظيم الأسرة باستمرار لتلبية احتياجات جميع العاملات.

يأتي هذا وفقا لتوجيهات القيادة السياسية للاهتمام بالقضية السكانية و إتاحة خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة لجميع الفئات ضمن استراتيجيات القضاء على الحاجة الغير ملباه لخدمات الصحة الانجابية و وسائل تنظيم الأسرة.