إصابة 23 شخصًا سوداني الجنسية في حادث إنقلاب سيارة بأسوان

أصيب 23 شخصًا مساء اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق العلاقي بمحافظة أسوان، وجمعيهم يحملون الجنسية السودانية، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث والتعامل مع المصابين.

تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على طريق العلاقى وجميعهم يحملون الجنسية السودانية، كانوا قادمين من دولة السودان بطرق غير شرعية.

وأسفر الحادث عن إصابة 23 شخصًا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.