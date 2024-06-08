أكاديمية مصر للطيران تجتاز تفتيش الـ«EASA»

للعام الثامن عشر على التوالى

«A320NEO CFM LEAP1A ENGINE RUN UP COURSE» لأول مرة لعملائها من الخارج

مفتش الوكالة: الأكاديمية من أوائل المنظمات التدريبية فى تعديل برامجها للتوافق مع أحدث تشريعاتنا

وليد سليمان: بفضل جهود العاملين.. والتجديد يؤكد جودة الخدمة المقدمة ويمنحنا ثقة المزيد

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نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب فى اجتياز تفتيش وكالة الاتحاد الأوروبى لسلامة الطيران EASA للعام الثامن عشر على التوالى وذلك للتدريب الفنى.. وأكد مفتش الوكالة أن الأكاديمية تعد من أوائل المنظمات التدريبية التى قامت بتعديل برامجها التدريبية وأدلة إجراءات العمل للتوافق مع أحدث تشريعات الوكالة للتدريب الفنى.

وقد أشاد بكافة عناصر العملية التدريبية النظرية والعملية، كما أبدى الوفد إعجابه بنظام الجودة بالأكاديمية، مشيراً لاعتباره مثالا يقتدى به للمنظمات التدريبية على مستوى العالم.

ومن جانبه أشاد الطيار وليد سليمان رئيس الأكاديمية بالمجهود المبذول من السادة العاملين بالإدارة العامة للتدريب الفنى والإدارة العامة للجودة، وأضاف أن هذا التجديد ويؤكد جودة عناصر الأكاديمية ومستوى الخدمة المقدمة لعملائها الحاليين ويمنحها ثقة المزيد من العملاء.

طيار وليد سليمان

لأول مرة لعملائها من الخارج

على جانب آخر وفى إطار عضوية أكاديمية مصر للطيران للتدريب ببرنامج TRAINAIR PLUS التابع لمنظمة الطيران المدنى العالمى ICAO، نظمت الأكاديمية دورة تدريبية بعنوان A320NEO CFM LEAP1A ENGINE RUN UP COURSE باعتماد المنظمة وذلك للمرة الأولى لعملائنا من الخارج، حيث تم تنظيمها من قبل شركة AIR Cairo، صرح بذلك الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

وأضاف «سليمان» أنه تم اجتياز الدورة بنجاح للسادة المشاركين من المملكة العربية السعودية وقد أشادوا بالتنظيم المتميز للدورة والمادة العلمية والاحترافية لمحاضر الدورة. قام الطيار وليد سليمان بتسليم الشهادات للمشاركين بالدورة التدريبية.

وأكد «سليمان» أن الأكاديمية تسعى دائما إلى تنظيم المزيد من الدورات بالتعاون مع منظمة الـ«ICAO» بهدف التوسع فى تقديم تلك البرامج المعتمدة دولياً وتوسيع قاعدة عملائها على المستوى الإقليمى والعالمى.