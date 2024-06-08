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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

تشديد إجراءات مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024

اجتماع وزير التربية
اجتماع وزير التربية والتعليم

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتشديد إجراءات مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024. 

حسم مسألة انقطاع الكهرباء أثناء امتحانات الثانوية العامة 2024

أرقام التواصل مع غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2024

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم الفني ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، مع عدد من المسئولين بغرفة عمليات امتحانات شهادة إتمام الدراسة لامتحانات الثانوية العامة 2024. 

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام في امتحانات الثانوية العامة 2024. 

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول أو الأجهزة الإلكترونية في امتحانات الثانوية العامة 2024. 

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتأكد من عدم اصطحاب الطلاب أو المراقبين لهذه الأجهزة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عدم التهاون في تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بامتحانات الثانوية العامة 2024، والذى ينص فيه على حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين طبقا للقانون.

رصد صفحات الغش قبل امتحانات الثانوية العامة 2024 

وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برصد صفحات الغش الإلكتروني على تطبيقات التواصل الاجتماعي قبل امتحانات الثانوية العامة 2024. 

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إبلاغ الجهات المعنية بها لاتخاذ اللازم نحو صفحات ومجموعات الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2024. 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة  تمثل أحد قضايا الأمن القومي، لذا تحرص الوزارة على  متابعة جميع الضوابط والإجراءات لانتظام سير الامتحانات  لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

ونبه وزير التربية والتعليم بتوفير جميع السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024، وتوفير كل سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 بالمواد غير المضافة للمجموع بنظام البابل شيت فقط، في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية. 

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع ورقيًا بنظام البابل شيت، إد تتضمن جميع الأسئلة موضوعية اختياري من متعدد. 

ويسمح بدخول الطلاب اللجنة الأساسية في امتحانات الثانوية العامة 2024 الساعة الثامنة والربع صباحًا أما الفرعية في التاسعة إلا عشر دقائق. 

وتوزع أوراق الأسئلة على الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 تمام الساعة التاسعة صباحًا لبدء العد التنازلي لمدة الإجابة. 
 

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