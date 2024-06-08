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السبت 08 يونيو 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

حسم مسألة انقطاع الكهرباء أثناء امتحانات الثانوية العامة 2024

شادي زلطة متحدث وزارة
شادي زلطة متحدث وزارة التربية والتعليم

حسم شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، الجدل الدائر حول احتمالية انقطاع الكهرباء أثناء امتحانات الثانوية العامة 2024. 

أرقام التواصل مع غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2024

رصد صفحات الغش الإلكتروني قبل امتحانات الثانوية العامة 2024

وأوضح متحدث وزارة التربية والتعليم أن هناك تنسيق مسبق مع وزارة الكهرباء لتجنب الانقطاع في لجان الثانوية العامة 2024. 

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفي لمتحدث التربية والتعليم ببرنامج "مع خيري" المذاع عبر فضائية المحور، مساء اليوم السبت. 

وأكد متحدث وزارة التربية والتعليم الاستعداد الجيد لامتحانات الثانوية العامة 2024، مشيرا إلى نشر عدد من الفيديوهات التوعوية للطلاب لكيفية التعامل مع الامتحانات ودخول اللجان. 

خطوط ساخنة لشكاوى امتحانات الثانوية العامة 2024 

وذكر متحدث وزارة التربية والتعليم أن وزير التعليم وجه بوجود خطوط ساخنة للتواصل مع غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2024 لتلقي كل الشكاوى والاستفسارات. 

ولفت متحدث وزارة التربية والتعليم إلى مراجعة جميع كاميرات المراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 للتأكد من جاهزيتها. 

وأشار متحدث وزارة التربية والتعليم إلى اتخاذ إجراءات مشددة للغاية لمنع تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024. 

ونوه متحدث وزارة التربية والتعليم بأن جروبات الغش تتعامل مع فكرة تداول أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 وليس التسريب مسبقا، مؤكدا أنهم سيتعاملون مع جروبات الغش بشكل فوري.

وأضاف متحدث وزارة التربية والتعليم أن هناك توجيهات للملاحظين والمراقبين بالتعامل بهدوء مع الطلاب، موضحًا أنه غير مسموح بالحديث عن تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024 في ظل الاجراءات التي يطبقوها. 

ولفت متحدث وزارة التربية والتعليم إلى أنه يتم تداول أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 من خلال جروبات غش وتم التعامل مع هذه الجروبات.

وأكد متحدث وزارة التربية والتعليم إجراء عمليات صيانة لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، واللجنة التي ليس بها لجنة يمكن للطالب أن يصطحب معه مروحة ويستلمها بعد الامتحان.

وأشار متحدث وزارة التربية والتعليم إلى أن هناك متابعة مستمرة لكاميرات المراقبة الخاصة بكل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 في جميع المحافظات. 

وأوضح متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك تشديد من وزير التربية والتعليم على التعامل بهدوء وحرفية مع الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.
 

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