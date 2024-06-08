أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أرقام التواصل مع غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2024 في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم إتاحة خطوط ساخنة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة لتلقى جميع الشكاوى والاستفسارات أو الإبلاغ عن أي حالات غش داخل اللجان.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أرقام غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة 2024 بالوزارة هي: (20545083- 20545082- 20545095).

تجهيز غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2024

واطمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تجهيز غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة 2024 بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى توافر بغرفة العمليات قاعدة بيانات كاملة لجميع المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير جميع بيانات وأرقام تليفونات الطلاب والمعلمين ولجان السير الامتحانية والاستراحات في غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني توفير جميع وسائل الاتصال في غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2024 مع المديريات التعليمية.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأهمية دور غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث إنها المنوط بها متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 أثناء وقت الامتحان، ومتابعة خروج صناديق الأسئلة من المطبعة السرية لمراكز توزيع الأسئلة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اهمية غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2024 في متابعة خروج الصناديق من مراكز توزيع الأسئلة في ظل اجراءات مشددة، ووصول كراسات الامتحانات والإجابة لمقار اللجان الامتحانية.

وألمح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى دور غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2024 في متابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها إلى الكنترول، ومتابعة أعمال مراكز توزيع الأسئلة فى نطاق المديرية، وكذا متابعة لجان سير الامتحان، والعمل على حل جميع المعوقات التى تواجه العمل داخل لجان سير الامتحان، فضلًا عن رصد أعمال الغش اثناء فترة أداء الامتحانات.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 بالمواد غير المضافة للمجموع بنظام البابل شيت فقط، في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع ورقيًا بنظام البابل شيت، إذ تتضمن جميع الأسئلة موضوعية اختياري من متعدد.