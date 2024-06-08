رصد صفحات الغش الإلكتروني قبل امتحانات الثانوية العامة 2024

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة 2024، برصد صفحات الغش الإلكتروني على تطبيقات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم الفني ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، اجتماعًا مع عدد من المسئولين بغرفة عمليات امتحانات شهادة إتمام الدراسة لامتحانات الثانوية العامة 2024.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إبلاغ الجهات المعنية بها لاتخاذ اللازم نحو صفحات ومجموعات الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2024.



وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة تمثل أحد قضايا الأمن القومي، لذا تحرص الوزارة على متابعة جميع الضوابط والإجراءات لانتظام سير الامتحانات لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

ونبه وزير التربية والتعليم بتوفير جميع السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024، وتوفير كل سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات.

ضبط امتحانات الثانوية العامة 2024

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام في امتحانات الثانوية العامة 2024 واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول أو الأجهزة الإلكترونية، والتأكد من عدم اصطحاب الطلاب لهذه الأجهزة داخل اللجان.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه لا تهاون في تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بامتحانات الثانوية العامة 2024، والذى ينص فيه على حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين طبقا للقانون.

موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 بالمواد غير المضافة للمجموع بنظام البابل شيت فقط، في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع ورقيًا بنظام البابل شيت، إد تتضمن جميع الأسئلة موضوعية اختياري من متعدد.

ويسمح بدخول الطلاب اللجنة الأساسية في امتحانات الثانوية العامة 2024 الساعة الثامنة والربع صباحًا أما الفرعية في التاسعة إلا عشر دقائق.

وتوزع أوراق الأسئلة على الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 تمام الساعة التاسعة صباحًا لبدء العد التنازلي لمدة الإجابة.

