السبت 08 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة (فيديو)

حالة الطقس
حالة الطقس

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تشهد موجة شديدة الحرارة بدأت منذ بداية الأسبوع الماضي، مضيفا أن ذروتها كانت يومي الخميس والجمعة الماضيين، لكن اليوم بدأت درجات الحرارة انخفضت من درجتين لـ3 درجات. 

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مع خيري"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم السبت، أن مصر خلال النصف الثاني من فصل الربيع تتعرض لموجات شديدة الحرارة وهو أمر عادي يحدث في العديد من السنوات ترتفع معها درجات الحرارة بقيم أعلى من المعدلات الطبيعية بشكل كبير.

وكشف أن الغريب والملاحظ في هذه الموجة طول المدة والاستمرارية، لكن قيم درجات الحرارة سُجلت من قبل، مشيرا إلى أن هذه الموجة شديدة الحرارة ليست مؤشرا لشهري 7 و8. 

وأضاف أن على مدار يومي الأحد والاثنين ستعود درجات الحرارة إلى معدلاتها في حدود 35 و36 درجة بالنسبة للقاهرة الكبرى، وسيكون الطقس الصيفي الحار والمعتاد خلال ساعات النهار على الجزء الشمالي حتى القاهرة، شديد الحرارة على المحافظات الجنوبية. 

موعد فصل الصيف

ووفقًا للبحوث الفلكية فإن موعد فصل الصيف يكون يوم 20 يونيو المقبل ويستمر لمدة ثلاثة أشهر ما يقرب من 93 يومًا و15 ساعة و53 دقيقة، على أن تصل الشمس إلى أقصى موضع لها شمالًا في السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان، وهذا الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيًا في نصف الكرة الشمالي.

 ويكون في فصل الصيف أطول نهارًا وأقصر ليلًا في العام، علمًا بأن هذا اليوم أيضًا هو ذروة فصل الشتاء فلكيًا في نصف الكرة الجنوبي (الانقلاب الشتوي)، ويمثل أطول ليل وأقصر نهار في السنة في نصف الكرة الجنوبي.

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